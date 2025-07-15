Тайсон Ф’юрі та зірки Голлівуду відвідають бій Усик – Дюбуа

Найближчої суботи на "Вемблі" відбудеться матч-реванш Олександра Усика з Даніелем Дюбуа. На кону бою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в гевівейті. На легендарному футбольному стадіоні зберуться понад 90 тисяч фанів боксу, а серед почесних гостей будуть легенди боксу і зірки Голлівуду.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Чемпіону" розповів промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен.

"Чимало музикантів і зірок прийдуть на шоу в суботу ввечері, – підтвердив нам Френк Воррен. – Зокрема, будуть Деніел Крейг, який грав роль Джеймса Бонда, Джейсон Стейтем, Ієн МакШейн. Ентоні Джошуа? Так, його запросили. Ми хочемо зібрати всіх колишніх британських чемпіонів світу. Будуть Гербі Гайд, Френк Бруно, Девід Хей, Леннокс Льюїс. Сподіваюся, що Ентоні Джошуа теж прийде".

Далі Френк несподівано зізнався, що 35 років тому промотував у Великій Британії світову легенду шоу-бізнесу американця Френка Сінатру.

"До речі, я свого часу був промоутером Френка Сінатри. Я навіть збудував криту арену в Лондоні на 12 500 місць, де відбувся його тур на 75-річчя у 1990 році. Це була найбільша арена в Лондоні на той час. Потім там проводили спортивні події – баскетбол, хокей, реслінг і бокс, а також концерти та виставки".

Незабаром читайте на "Чемпіоні" розлоге та відверте ексклюзивне інтерв’ю Френка Воррена, в якому він розповідає, скільки квитків вже було продано на матч-реванш між українцем і британцем та з ким може зустрітися переможець бою Усик – Дюбуа в наступному поєдинку.

Максим Розенко, Чемпіон, з Лондона