Шаран: Не вірю, що збірній України зарахують поразку

Наставник прокоментував ситуацію в збірній України

Джерело - ФК Шахтар.

Є не правильним те, що не відбувся матч між збірними Швейцарії та України.

Про це заявив наставник Олександрії Володимир Шаран.

"Яка моя думка про поєдинок між збірними Швейцарії та України в Лізі націй, що було скасовано саме через коронавірус? Звісно, ми також слідкуємо за ситуацією. По-перше, я не вірю в те, що нашій збірній можуть зарахувати поразку. Хлопці були готові грати, про що говорив і головний тренер національної команди Андрій Шевченко. Однак, на жаль, так сталося, що матч не відбувся. Вважаю, це неправильно, але наразі слід дочекатися понеділка, коли УЄФА оголосить рішення", - сказав Шаран.

Нагадаємо, у Швейцарії остерігаються технічної поразки у матчі з Україною.