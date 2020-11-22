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Шаран: Не вірю, що збірній України зарахують поразку

Сьогодні 08:08 518 0
Наставник прокоментував ситуацію в збірній України
Шаран: Не вірю, що збірній України зарахують поразку
#Шаран

Джерело - ФК Шахтар.

Є не правильним те, що не відбувся матч між збірними Швейцарії та України.

Про це заявив наставник Олександрії Володимир Шаран.

"Яка моя думка про поєдинок між збірними Швейцарії та України в Лізі націй, що було скасовано саме через коронавірус? Звісно, ми також слідкуємо за ситуацією. По-перше, я не вірю в те, що нашій збірній можуть зарахувати поразку. Хлопці були готові грати, про що говорив і головний тренер національної команди Андрій Шевченко. Однак, на жаль, так сталося, що матч не відбувся. Вважаю, це неправильно, але наразі слід дочекатися понеділка, коли УЄФА оголосить рішення", - сказав Шаран.

Нагадаємо, у Швейцарії остерігаються технічної поразки у матчі з Україною.

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