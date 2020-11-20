У Швейцарії остерігаються технічної поразки у матчі з Україною

У збірної України є вагомий аргумент перед УЄФА щодо матчу з Швейцарією

Повторні тести гравців збірної України на коронавірус, які виявили негативними, можуть бути вирішальним у кабінетній війні Швейцарії та України.

Про це повідомляє швейцарське видання Tribune de Genève.

Тепер технічну поразку може отримати вже збірна Швейцарії.

"Ми легко можемо уявити собі нашу поразку. Україна завжди заявляла, що хоче і готова грати. Але влада Швейцарії, а потім і УЄФА заборонили матч, хоча зараз зрозуміло, що його проведення не сприяло б поширенню вірусу. Це може серйозно вплинути на рішення УЄФА. Або у разі можливого судового розгляду справи", - йдеться в повідомленні.