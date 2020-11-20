Сульшер: Погба дуже важливий для Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер вірить у прогрес півзахисника Поля Погба.

Про це розповів сам тренер.

"Минулий сезон був важким для Погба. Він перехворів коронавірусів. Три матчі за збірну Франції допомогли йому набрати форму і повернутися в ігровий ритм. Ми розмовляли з ним, він відчуває зараз, що став сильнішим.

Я вважаю, що він буде тільки прогресувати. Він дуже важливий для нас і як гравець, і як людина. Тому нам дуже важливо, щоб він був у хорошій формі", - розповів Сульшер.