 Сульшер: Погба дуже важливий для Манчестер Юнайтед | Футбол | Champion.com.ua
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Сульшер: Погба дуже важливий для Манчестер Юнайтед

Сьогодні 19:46 87 0
Сульшер: Погба дуже важливий для Манчестер Юнайтед
#Погба, #Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер вірить у прогрес півзахисника Поля Погба.

Про це розповів сам тренер.

"Минулий сезон був важким для Погба. Він перехворів коронавірусів. Три матчі за збірну Франції допомогли йому набрати форму і повернутися в ігровий ритм. Ми розмовляли з ним, він відчуває зараз, що став сильнішим.

Я вважаю, що він буде тільки прогресувати. Він дуже важливий для нас і як гравець, і як людина. Тому нам дуже важливо, щоб він був у хорошій формі", - розповів Сульшер.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед знизив ціну на Погба.

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