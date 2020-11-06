Манчестер Юнайтед знизив ціну на Погба

Футболіст може перебратися в Реал наступного літа

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може змінити клубну прописку влітку 2021 року.

Про це повідомляє Daily Mail.

Керівництво клубу роздумує над продажем футболіста і навіть готове знизити запитувану за нього ціну до 60 мільйонів євро.

Відзначається, що це може дозволити футболістові перебратися в Реал. Мадридський клуб все ще зацікавлений в переході 27-річного хавбека.

У поточному сезоні Погба провів 10 матчів у всіх турнірах, забивши один м'яч і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, Погба спростував чутки про завершення кар'єри в збірній Франції.