Фонсека може залишитися у Ромі при одній умові

Продовження контракту з португальським фахівцем залежить від виступів команди

Контракт наставника Роми Паулу Фонсека, який закінчується влітку 2021 року, може автоматично бути продовжено тільки в тому випадку, якщо команда фінішує в зоні Ліги чемпіонів у нинішньому розіграші Серії А.

Про це повідомляє Sky Italia.

Таку умову прийняло керівництво клубу для перетворення дворічного контракту фахівця в трирічний.

Повідомляється, що, також, однією з головною метою нового спортивного директора Роми Тьягу Пінту є розв'язання проблеми воротарів і збереження в команді молодого голкіпера Лоренцо Пеллегріні, контракт якого закінчується влітку 2022 року.

Нагадаємо, Саррі може замінити Фонсеку у Ромі.