Саррі може замінити Фонсеку у Ромі

Джерело - sport.ua.
Колишній головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі у цьому сезоні може очолити один з клубів Серії А.
Про це повідомляє Todomercadoweb.
61-річного наставника хочуть призначити Рома та Фіорентина.
Нагадаємо, що цього літа Саррі покинув Ювентус, який очолив влітку 2019 року і привів команду до перемоги в чемпіонаті.
У серпні на тренерському містку його змінив Андреа Пірло.
Відзначимо, що Рома після 3 турів займає 10-те місце в турнірній таблиці, Фіорентина (3 очки) - на 12-й позиції.
Раніше повідомлялося, що Массімільяно Аллегрі може замінити Фонсеку.