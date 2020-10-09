Саррі може замінити Фонсеку у Ромі

Італійський тренер незабаром повернеться до роботи

Колишній головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі у цьому сезоні може очолити один з клубів Серії А.

Про це повідомляє Todomercadoweb.

61-річного наставника хочуть призначити Рома та Фіорентина.

Нагадаємо, що цього літа Саррі покинув Ювентус, який очолив влітку 2019 року і привів команду до перемоги в чемпіонаті.

У серпні на тренерському містку його змінив Андреа Пірло.

Відзначимо, що Рома після 3 турів займає 10-те місце в турнірній таблиці, Фіорентина (3 очки) - на 12-й позиції.

Раніше повідомлялося, що Массімільяно Аллегрі може замінити Фонсеку.