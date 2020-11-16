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Саленко: Україна може легко потрапити під роздачу

Сьогодні 15:10 1008 0
Фахівець поділився очікуваннями від поєдинку синьо-жовтих зі Швейцарією
Саленко: Україна може легко потрапити під роздачу
#Саленко, #Україна

Джерело - 1927.kiev.ua.

Гравцям збірної України потрібно зібратися перед поєдинком зі Швейцарією.

Про це заявив колишній форвард Динамо і збірної України Олег Саленко.

"Добре, що іспанці зрівняли рахунок на останніх хвилинах в матчі зі Швейцарією - це полегшило завдання збірної України. Думаю, на цей матч тренерський штаб зробить, як мінімум, шість замін у складі.

Збірна України в кращій ситуації, швейцарцям потрібно перемагати, і вони будуть відкриватися. Це нам на руку. Головне - не нестися вперед, відкриваючи захист, тому що легко можна потрапити під роздачу. Хлопцям потрібно заспокоїтися і зібратися. Вдало зіграти цей матч і перемикатися на клуби. Очевидно, що тренерський штаб розумів, що буде все вирішуватися в матчі зі Швейцарією, і був готовий до такого розвитку подій", - зазначив Саленко.

Матч Швейцарія - Україна має відбутися у вівторок, 17-го листопада, о 21:45 за київським часом.

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