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Шевчук: У минулому матчі зі Швейцарією наша збірна відскочила

Сьогодні 12:57 299 0
Фахівець розповів свої очікування від матчу Швейцарія - Україна
Шевчук: У минулому матчі зі Швейцарією наша збірна відскочила
#Шевчук

Джерело - ТК Футбол.

Колишній футболіст збірної України В'ячеслав Шевчук очікує складного матчу команди Андрія Шевченка проти Швейцарії в останньому турі Ліги націй.

Про це заявив сам фахівець.

"Мені не подобається формулювання грати першим або другим номером. Ми можемо грати вище від своїх воріт, затискати суперника і робити пресинг або контрпресинг, виходячи з-під пресингу. Якщо згадати той матч, де ми обіграли швейцарців, то вони показали відмінний пресинг. Мені дуже сподобалася їхня гра, і наша збірна відскочила в тому матчі. У другому таймі ми поміняли модель гри і стали виходити в атаку за рахунок довгих передач. Завдання нашої збірної виходити з-під пресингу", - сказав Шевчук.

Матч Швейцарія - Україна відбудеться у вівторок, 17 листопада. Команду Андрія Шевченка влаштує нічия для збереження прописки в дивізіоні А Ліги націй.

Нагадаємо, Маліновський та Зінченко ризикують пропустити матч з Швейцарією.

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