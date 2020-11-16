Шевчук: У минулому матчі зі Швейцарією наша збірна відскочила

Колишній футболіст збірної України В'ячеслав Шевчук очікує складного матчу команди Андрія Шевченка проти Швейцарії в останньому турі Ліги націй.

Про це заявив сам фахівець.

"Мені не подобається формулювання грати першим або другим номером. Ми можемо грати вище від своїх воріт, затискати суперника і робити пресинг або контрпресинг, виходячи з-під пресингу. Якщо згадати той матч, де ми обіграли швейцарців, то вони показали відмінний пресинг. Мені дуже сподобалася їхня гра, і наша збірна відскочила в тому матчі. У другому таймі ми поміняли модель гри і стали виходити в атаку за рахунок довгих передач. Завдання нашої збірної виходити з-під пресингу", - сказав Шевчук.