Заховайло: П'ять сантиметрів фарту позбавили Україну перемоги

Гравці збірної України в поєдинку проти Німеччини (1:3) в Лізі націй грали на рівних з суперником.

Про це заявив футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"П'ять сантиметрів фарту, саме така різниця позбавила збірну України позитивного результату в грі проти Бундестіму. Хто грав в профі футболі мене зрозуміє. Абсолютно рівна гра, яку можна порівняти в п'ять сантиметрів удачі при реалізації моментів. Німеччині пощастило? Або назвемо це майстерністю? З огляду на три штанги у виконанні гольових моментів українців - це робить цю різницю в результаті. Зміст гри збірної, на мій погляд, не може піддадуться критиці. Так, нам не просто. Ми перший сезон намагаємося навчиться конкурувати з топ командами Європи. Але, перспектива є.

П'ять сантиметрів везіння також відокремили команду Іспанії від перемоги в Швейцарії. Один на один, і два нереалізованих одинадцятиметрових у виконанні Рамоса. Випадковість??? Ні, це фарт. Все вирішиться для України в останньому матчі проти Швейцарії. І це справедливо.

P.S. Хотілося б, щоб і воротар нас іноді виручав", - зазначив Заховайло.