Барселона - найкращий клуб Іспанії XXI століття, Реал - 2-й

Трійку замкнуло мадридське Атлетіко

Джерело - Diario Sport.

Дослідницький центр історії та статистики іспанського футболу (CIHEFE) назвав найкращі команди країни XXI століття.

Про це повідомляє Diario Sport.

Барселона очолила рейтинг (3 465 очок) на основі виступів у всіх турнірах, випередивши Реал (3 347) і Атлетіко (2149).

Каталонці - найкращі за виступами в Ла Лізі і Кубку Іспанії, в той час як мадридці - тільки в Лізі чемпіонів.

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Далі розташувалися Валенсія (2 139), Севілья (1 992), Вільярреал (1 648), Атлетік (1 405), Депортіво (1 395), Сельта (1 164), Еспаньйол (1 144), Бетіс (1 137), Реал Сосьєдад (1 108), Малага (1 035), Хетафе (1 028) та Мальорка (1 009).

Нагадаємо, Барселона має намір підписати Ольмо.