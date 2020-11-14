Джерело - Футбол 24.
Барселона має намір повернути 22-річного іспанського півзахисника РБ Лейпцига Дані Ольмо.
Про це повідомляє AS.
Процес переходу розпочнеться як тільки в "балугранас" оберуть нового президента клубу.
Повернення Ольмо – трансферний пріоритет усіх кандидатів на посаду очільника "синьо-гранатових", які публічно оголосили про своє бажання взяти участь у виборах (24 січня).
Сам іспанець не проти повернутися до рідного клубу, проте РБ Лейпциг не збирається так легко розлучатися з гравцем.
Нагадаємо, Барселона близька до підписання контракту з Фаті.