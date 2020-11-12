Ексгравець Барселони отримав дебютний виклик у збірну Іспанії

Джерело - football24.ua.
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке довикликав у національну команду захисника Хетафе Марка Кукурелью.
Про це повідомляє пресслужба іспанської команди.
Цей виклик став дебютним для 22-річного ексоборонця Барселони.
Гравець має замінити Хосе Гайю, який у товариському матчі проти збірної Нідерландів (1:1) отримав травму і змушений був покинути поле вже на 29-й хвилині. Футболіст травмував голову і заробив розсічення лівої брови з накладенням швів.
Нагадаємо, у товариському матчі збірна Нідерландів зіграла внічию з Іспанією.