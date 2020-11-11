Головний тренер збірної Швеції заразився коронавірусом

Андерссон знаходиться на домашньому карантині

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє офіційний сайт Шведського футбольного союзу.

З кінця минулого тижня 58-річний шведський фахівець знаходиться на самоізоляції у своєму будинку, на яку він пішов після того, як член його родини заразився коронавірусом.

Таким чином, Андерссон не зможе керувати збірною Швеції в найближчих поєдинках. Сьогодні, 11 листопада, шведи зіграють товариський матч проти Данії, після чого їм належить два поєдинки в Лізі націй проти Хорватії (14 листопада) і Франції (17 листопада).

Нагадаємо, Ібрагімович визнаний найкращим гравцем Серії А у жовтні.