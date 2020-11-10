Метревелі: Луческу залишається нарікати на COVID

COVID з'їв велику групу футболістів київського Динамо і дуже мало гравців було в запасі.

Про це заявив експерт програми Великий футбол Михайло Метревелі.

"Незвичайна ситуація була в обох тренерів. COVID з'їв велику групу футболістів Динамо, і ми бачили, що дуже мало гравців було в запасі. Аналогічну ситуацію Шахтар пережив зовсім недавно. Ми пам'ятаємо, коли проти Реала теж ніким було замінити, і травма Дентіньйо, виходили молоді гравці. Кожен по-різному впорався із завданням. Луческу залишається нарікати на COVID", - зазначив Метревелі.