 Метревелі: Луческу залишається нарікати на COVID | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Стало відомо, коли Володимира Кличка включать до Міжнародного залу боксерської слави
Сьогодні 14:10 894
Збірна України успішно приземлилася в Польщі, в аеропорту команду зустріли фанати Шевченка
Сьогодні 16:27 643
Збірна України із 25 гравцями вирушила у Польщу
Сьогодні 11:55 2023 2
Гравець Вулвергемптона готовий грати за збірну України
Сьогодні 11:48 2098
Романчук знову оновив рекорд України на дистанції 400 м вільним стилем
Сьогодні 10:34 1564
Монзуль відсудить матч Ліги націй
Сьогодні 10:13 2345
Корнієнко: Сидорчук вчинив по-людськи — приніс мені вибачення
Сьогодні 08:15 2723
Польща - Україна: де дивитися онлайн товариський матч
Вчора 22:09 1441
Шевченко оновив заявку збірної України
Вчора 21:26 2317
Ястремська поступилася в першому колі турніру в Лінці
Вчора 21:08 549
Блоги
Усик зустрівся з футболістами збірної України
Усик зустрівся з футболістами збірної України Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:54 444
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси Valeriy Ruchka
Вчора 23:21 580
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда Valeriy Ruchka
Вчора 20:46 514
Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом
Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом Valeriy Ruchka
Вчора 17:13 2913
7 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу
7 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу Valeriy Ruchka
Вчора 16:10 407
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:27 Футбол Збірна України успішно приземлилася в Польщі, в аеропорту команду зустріли фанати Шевченка 643
16:26 Баскетбол Даллас запропонує Лейкерс вигідний обмін 104
16:11 Футбол Метревелі: Луческу залишається нарікати на COVID 322
15:59 Футбол Волинь вирвала перемогу в Оболоні, Агробізнес знищив Кремінь. Результати 12 туру Першої ліги 209
15:44 Футбол ПСЖ хоче зберегти Ді Марію, Неймара та Мбаппе 341
15:30 Футзал Збірна України знову обіграла Угорщину у товариському матчі 688
15:16 Футбол Журналіст спростував зміну тренера у Русі 424
14:59 Футбол Чорноморець розгромив Кристал, Гірник-Спорт розібрався з Авангардом. Результати 12 туру Першої ліги 429
14:54 Блог Усик зустрівся з футболістами збірної України 451
14:48 Футбол Ярмоленко став пріоритетною трансферною ціллю Фенербахче 1147
14:32 Футбол Колишній агент Грізманна звинуватив Мессі у поганій адаптації француза 730
14:15 Футбол Карпати переїхали в Будинок Карпат 1073
14:10 Бокс Стало відомо, коли Володимира Кличка включать до Міжнародного залу боксерської слави 894
13:59 Футбол Срна отримав тренерську ліцензію категорії Pro 815
13:45 Баскетбол Визначилась можлива дату старту нового сезону НБА 824
13:30 Беттінг Промокод Фан Спорт - fan_16 840
13:25 Формула 1 Формула-1 виключила Гран-прі В'єтнаму із календаря через корупцію 1102
13:07 Футбол Дикий назвав умови створення УПЛ-ТБ 1146
12:46 Футбол Левандовський пропустить матч зі збірною України 1316
12:31 Футбол Фердінанд спростував переговори Манчестер Юнайтед з Почеттіно 1038
12:17 Футбол Матч ФК Львів – Минай знову перенесли 1264
11:55 Футбол Збірна України із 25 гравцями вирушила у Польщу 2023 2
11:48 Футбол Гравець Вулвергемптона готовий грати за збірну України 2098
11:34 Бокс WBC хоче назвати нову вагову категорію Бріджер 1611
11:16 Біатлон У трьох біатлоністів збірної України виявили коронавірус 1585

Метревелі: Луческу залишається нарікати на COVID

Сьогодні 16:11 322 0
Метревелі підбив підсумки поразки Динамо від Шахтаря
Метревелі: Луческу залишається нарікати на COVID
#Метревелі, #Луческу

Джерело - ТК Футбол.

COVID з'їв велику групу футболістів київського Динамо і дуже мало гравців було в запасі.

Про це заявив експерт програми Великий футбол Михайло Метревелі.

"Незвичайна ситуація була в обох тренерів. COVID з'їв велику групу футболістів Динамо, і ми бачили, що дуже мало гравців було в запасі. Аналогічну ситуацію Шахтар пережив зовсім недавно. Ми пам'ятаємо, коли проти Реала теж ніким було замінити, і травма Дентіньйо, виходили молоді гравці. Кожен по-різному впорався із завданням. Луческу залишається нарікати на COVID", - зазначив Метревелі.

Раніше Михайло Метревелі повідомив, що захворів на коронавірус.

Коментарі ()