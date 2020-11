Вінгер Ліверпуля Діогу Жота визнаний найкращим гравцем третього туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Португалець оформив хет-трик у матчі з Аталантою.

