Маліновський отримав другу оцінку в Аталанті за матч з Ліверпулем

Українець вийшов на заміну, коли вже було дуже складно щось змінити на полі

Джерело - Чемпіон.

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський отримав непогану оцінку за матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (0:5).

Про це повідомляє WhoScored.

27-річний українець вийшов на заміну у господарів поля на 63-й хвилині, на той момент його команда вже пропустила всі п'ять м'ячів.

Авторитетний статистичний портал високо оцінив дії Маліновського (6.96), з огляду на такий результат його клубу. Серед гравців Аталанти тільки Дуван Сапата отримав вищу оцінку (7.01).

Найкращим гравцем матчу визнаний форвард англійського клубу Діогу Жота (9,92).