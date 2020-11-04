Маліновський отримав другу оцінку в Аталанті за матч з Ліверпулем

Джерело - Чемпіон.
Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський отримав непогану оцінку за матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (0:5).
Про це повідомляє WhoScored.
27-річний українець вийшов на заміну у господарів поля на 63-й хвилині, на той момент його команда вже пропустила всі п'ять м'ячів.
Авторитетний статистичний портал високо оцінив дії Маліновського (6.96), з огляду на такий результат його клубу. Серед гравців Аталанти тільки Дуван Сапата отримав вищу оцінку (7.01).
Найкращим гравцем матчу визнаний форвард англійського клубу Діогу Жота (9,92).