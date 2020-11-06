 Кочергін: Соромно перед уболівальниками, перед тренерським штабом, перед усіма | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря розгромно поступилася АЕКу у Лізі Європи
Вчора 23:50 718
The Ring не включив Усика до ТОП-10 у суперважкому дивізіоні
Сьогодні 10:57 129
Туреччина наблизилася до України у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 06:40 1320 2
Зоря - АЕК 1:4. Як це було
Вчора 23:48 13411 1
Збірна України вирвала нічию в Росії у відборі на Євро-2022
Вчора 18:34 2596
Нещерет – у символічній збірній туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored
Вчора 18:05 1082
Померла дружина Лобановського
Вчора 16:55 4479
Волинь розгромила Гірник-Спорт. Результати матчів 11 туру Першої ліги
Вчора 15:55 1263
Зоря - АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Вчора 12:37 1128
Голкіпер Динамо потрапив до збірної 3 туру Ліги чемпіонів
Вчора 12:25 4429
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:57 Бокс The Ring не включив Усика до ТОП-10 у суперважкому дивізіоні 129
10:41 Футбол Лестер - Брага 4:0. Огляд матчу 196
10:10 Футбол Лудогорець - Тоттенгем 1:3. Огляд матчу 266
10:10 Футбол Матч з Динамо для Мессі став ювілейним 344
09:55 Футбол Костевич: Не так я планував почати свою кар'єру у Динамо 649
09:41 Хокей. УХЛ Кременчук - Краматорськ 5:4. Огляд матчу 492
09:26 Теніс Бондаренко програла у парному турнірі ITF в Чарльстоні 425
09:11 Футбол Црвена Звезда - Гент 2:1. Огляд матчу 608
08:55 Футбол Кочергін: Соромно перед уболівальниками, перед тренерським штабом, перед усіма 787
08:40 Футбол Мілан - Лілль 0:3. Огляд матчу 920
08:24 Бокс Девіс підозрюється в автомобільній аварії і втечі з місця події 1193
08:08 Футбол Скрипник: Дитячі помилки дратують і мене, і гравців 1152
07:17 Бокс Лопес грубо звернувся до Вайлдера: Перестань бути с**кой 1165
06:40 Футбол Туреччина наблизилася до України у таблиці коефіцієнтів УЄФА 1320 2
04:25 Футбол Зоря - АЕК 1:4. Огляд матчу 2070
00:00 Футбол Лілль розібрався із Міланом, Црвена Звезда обіграла Гент Яремчука. Результати матчів 3 туру Ліги Європи 693
5 Листопада 2020
23:50 Футбол Зоря розгромно поступилася АЕКу у Лізі Європи 718
23:48 Футбол Зоря - АЕК 1:4. Як це було 13411 1
23:30 Футбол Манчестер Юнайтед визначив долю Сульшера 3360
23:12 Футбол Шабанов: У Динамо залишились сили на Шахтар 3100
22:58 Футбол Балотеллі приєднався до клубу четвертого італійського дивізіону 3080
22:47 Футбол Бенфіка – Рейнджерс 3:3. Огляд матчу 2919
22:33 Футбол Леоненко про Динамо: Народжений повзати - літати не може 4735
22:18 Хокей. УХЛ Дніпро дотиснув Крижані Вовки у 4 турі УХЛ 2844
21:56 Футбол Рома розгромила Клуж, перемоги Наполі та Тоттенгема. Результати матчів 3 туру Ліги Європи 485

Кочергін: Соромно перед уболівальниками, перед тренерським штабом, перед усіма

Сьогодні 08:55 787 0
Гравець Зорі прокоментував поразку від АЕКа
Кочергін: Соромно перед уболівальниками, перед тренерським штабом, перед усіма
#Кочергін, #Зоря, #АЕК

Джерело - ТК Футбол.

У матчі 3-го туру ЛЄ проти АЕКа (1:4) гравців Зорі підвела реалізація створених моментів.

Про це заявив хавбек луганської команди Владислав Кочергін.

"Дуже соромно за такі матчі. Немає слів, після таких матчів не хочеться ні про що розмовляти.

У них момент - і відразу гол. У нас 5 моментів - не забиваєш жодного. Ось вона і різниця. Такі команди використовують свої моменти, а ми не можемо використовувати п'ять, шість, сім своїх моментів.

План був - виграти. Це був найважливіший план на матч. Ми не змогли це зробити. Соромно перед уболівальниками, перед тренерським штабом, перед усіма.

Ми, щоб забити один гол, створюємо багато моментів. Тільки забили, щоб завестися, піти, час був, але відразу пропускаємо. Я не знаю, скільки моментів потрібно створювати, щоб вигравати", - сказав Кочергін.

Коментарі ()