Кочергін: Соромно перед уболівальниками, перед тренерським штабом, перед усіма

У матчі 3-го туру ЛЄ проти АЕКа (1:4) гравців Зорі підвела реалізація створених моментів.

Про це заявив хавбек луганської команди Владислав Кочергін.

"Дуже соромно за такі матчі. Немає слів, після таких матчів не хочеться ні про що розмовляти.

У них момент - і відразу гол. У нас 5 моментів - не забиваєш жодного. Ось вона і різниця. Такі команди використовують свої моменти, а ми не можемо використовувати п'ять, шість, сім своїх моментів.

План був - виграти. Це був найважливіший план на матч. Ми не змогли це зробити. Соромно перед уболівальниками, перед тренерським штабом, перед усіма.

Ми, щоб забити один гол, створюємо багато моментів. Тільки забили, щоб завестися, піти, час був, але відразу пропускаємо. Я не знаю, скільки моментів потрібно створювати, щоб вигравати", - сказав Кочергін.