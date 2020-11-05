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Зоря розгромно поступилася АЕКу у Лізі Європи

Вчора 23:50 231 0
Третя поразка Зорі у груповому етапі Ліги Європи
Зоря розгромно поступилася АЕКу у Лізі Європи
#Зоря, #АЕК, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Зоря у 3 турі Ліги чемпіонів вдома програла грецькому АЕКу.

Матч завершився з рахунком 1:4 на користь гостів.

Рахунок був відкритий вже на 7-й хвилині матчу, Танкович використав передачу Ліваї та влучно пробив у дотик з десяти метрів. Подвоїв перевагу АЕКа Манталос, який використав вихід сам на сам.

На початку другої половини гри рахунок розгромним зробив Лівая.

Зоря забила свій гол після подачі кутового, Кочергін після скидання Назарини потужно розстріляв ворота греків. Одразу після розіграшу з центру поля АЕК провів атаку правим флангом, у три передачі прошивши всю оборону Зорі. Після удару Ставроса Шевченко відбив мяч на Ліваю, який встановив остаточний рахунок матчу.

Ліга Європи
Груповий етап
3 тур, 5 листопада
Група G

Зоря – АЕК 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 7 Танкович, 0:2 – 34 Манталос, 0:3 – 54 Лівая, 1:3 – 81 Кочергін, 1:4 – 81 Лівая

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