Заховайло: Закордонні фахівці взяли Нещерета на олівець

У матчі з каталонською Барселоною (1:2) Мірча Луческу приберіг Де Пену і Вербича на матч з Шахтарем.

Про це заявив футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Програли. Це погано, але соромитися киянам нічого. Перші хвилини виглядали гнітюче. На мій погляд, гравці боялися самі себе, занадто багато респекту до суперника. Барселона, забивши гол, включила економ-режим. Гра напівстоячи, не було інтенсивності в грі іспанців. Динамо почало приходити до тями. І до тридцятої хвилини гравцям Динамо стало ясно що проти іспанського гранда можна грати.

Хочу відзначити дебют Нещерета, хлопець творив чудеса. Закордонні фахівці взяли його, як то кажуть, на олівець, і в цьому сумнівів немає. Дванадцять сейвів, впевнена гра ногами, і це в його віці. Другий тайм був куди сміливіший. Були моменти у Циганкова і Супряги. Але не реалізували. Не пощастило? Відмовки не приймаються!

Заміни на 70-й хвилині підсилили гру. Забитий гол вселив надію. Багато хто задається питанням, чому Де Пена і Вербич були не в основі? Відповідь, на мій погляд, проста: Динамо чекає на принциповий матч проти Шахтаря, і Луческу їх, на мій погляд, приберіг. Та й план на гру у нього був іншим", - зазначив Заховайло.