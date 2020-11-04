Динамо мінімально поступилося Барселоні у Лізі чемпіонів

Друга поразка Динамо у груповому етапі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді поступилося Барселоні.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь господарів поля.

Рахунок у матч був відкритий вже на 5-й хвилині матчу, коли Ліонель Мессі реалізував одинадцятиметровий.

У другій половині гри Барселона подвоїла перевагу - Фаті навісив з лівого флангу в центр штрафного, де Піке замкнув точним ударом головою.

У Динамо скоротив відставання Циганков, який був першим на добиванні після удару Вербича.

Ліга чемпіонів

3 тур, 04 листопада

Група G

Барселона – Динамо 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Мессі (пен), 2:0 – 65 Піке, 2:1 – 75 Циганков