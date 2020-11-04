Сабо: Барселона заб'є не один м'яч у ворота Динамо

Джерело - footballua.tv.
Динамо у матчі з Барселоною буде грати від оборони.
Про це розповів колишній тренер київського клубу Йожеф Сабо.
"Чи здатна команда Луческу дати відсіч Барселоні? Навряд чи. У динамівців зараз ослаблений склад, дуже багато молодих хлопців задіяно. Їм буде дуже важко.
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Луческу побудує гру своєї команди від оборони. Кияни будуть тільки те й робити, що відбиватися. Я думаю, що Барселона сьогодні заб'є не один м'яч", — розповів Сабо.