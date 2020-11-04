Барселона – Динамо Київ: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
|Ліга Чемпіонів УЄФА. 3-й тур, група В
|4 листопада 2020 року, 22:00
|Камп Ноу, Барселона (Іспанія)
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Барселона (Барселона, Іспанія) - Динамо (Київ, Україна)
Київське Динамо в 3 турі Ліги чемпіонів зіграє виїзну гру проти іспанської Барселони. 4 жовтня о 22:00 англійський рефері Майкл Олівер дасть свисток про початок, чи не найскладнішої, гри Динамо в Лізі чемпіонів 2020/21.
Барселона
Каталонці впевнено лідирують у квартеті G, де, крім Барселони та Динамо, грають Ювентус та Ференцварош. Підопічні Кумана здобули дві впевнені перемоги на старті турніру. У 1 турі перемогли вдома Ференцварош (5:1), а в 2-му – розібралися з Ювентусом на полі останнього (0:2). Таким чином, перемога над киянами, фактично, гарантує синьо-гранатовим лігочемпіонівську весну.
Не так добре йдуть справи в Барси на внутрішній арені. Команда не виграє вже 4 матчі поспіль (2 поразки). В останньому турі Ла-Ліги каталонці зіграли внічию зі скромним Алавесом. Барселона набрала всього 8 очок у 6 матчах і посідає, ганебне для себе, 12 місце.
Що стосується травмованих, то під питанням участь у грі основного голкіпера Барселони Марка-Андре тер Штегена, який у цьому сезоні не провів ще жодного матчу. Також в лазареті команди Коутіньйо, Умтіті та Арарухо.
Останні матчі
ЛЛ. Алавес – Барселона 1:1
ЛЧ. Ювентус – Барселона 0:2
ЛЛ. Барселона – Реал 1:3
ЛЧ. Барселона – Ференцварош 5:1
ЛЛ. Хетафе – Барселона 1:0
Динамо
Кияни невдало розпочали Лігу чемпіонів, програвши вдома Ювентусу (0:2) та втративши перемогу в грі з Ференцварошем (2:2). Нагадаємо, динамівці вигравали в Будапешті 2:0 після першого тайму, але примудрилися пропустити двічі під завісу гри.
Набагато краще йдуть справи в підопічних Луческу в чемпіонаті України. Біло-сині впевнено лідирують в УПЛ, набравши 20 очок у 8 матчах. В останньому турі динамівці, не без проблем, здобули вольову перемогу над Дніпро-1 (1:2).
Головною ж проблемою Динамо непередодні гри з Барселоною є тотальний вірус COVID-19, який підкосив багатьох лідерів команди. На гру до Барселони кияни вирушили без 13! основних виконавців. Найвідчутнішою втратою звісно ж стане відсутність Віталія Миколенка та Миколи Шапаренка, а також двох основних воротарів команди – Георгія Бущана та Дениса Бойка. Також не допоможе своїй команді капітан Сергій Сидорчук, який на рівному місці заробив вилучення в грі проти Ференцвароша.
Останні матчі
УПЛ. Дніпро-1 – Динамо 1:2
ЛЧ. Ференцварош – Динамо 2:2
УПЛ. Динамо – Олександрія 1:0
ЛЧ. Динамо – Ювентус 0:2
УПЛ. Рух – Динамо 0:2
Історія протистоянь
Динамо зустрічалося з Барселоною 10 разів. Причому 4 рази команди грали в груповому етапі Ліги чемпіонів. У киян 3 перемоги, 6 поразок і 1 нічия. Різниця м’ячів 15:18.
Пряма мова
Рональд Куман (головний тренер Барселони): "Наша мета на матч - добре зіграти, створювати небезпечні моменти і перемогти. Ми обговорили питання щодо коронавірусу, знаємо, що у Динамо є проблеми. Сподіваюся, що ми зможемо зіграти. Барселоні доведеться дуже постаратися, аби перемогти. Ми вже бачили схожі проблеми у Шахтаря, який обіграв Реал".
Мірча Луческу (головний тренер Динамо): "У нас усього лише 13 футболістів для участі в завтрашньому матчі, і тут уже нічого не зміниш. Наша тактика - грати в футбол. Нічого більше сказати не можу. Так, у нас мало футболістів, подивимося, що буде".
Орієнтовні склади
Барселона: Нето, Роберто, Піке, Лангле, Альба, П’янич, де Йонг, Грізманн, Педрі, Дембеле, Мессі
Динамо: Нещерет, Кендзьора, Забарний, Попов, Сирота, Шепелєв, Андрієвський, Буяльський, Циганков, Де Пена, Супряга
Цікаві факти
Прогноз букмекерів
На думку аналітиків компанії BetWinner у київського Динамо немає жодних шансів навіть на нічию. Перемога Барселони - 1,07, перемога Динамо - 31,0, нічия - 12,0.
Прогноз Чемпіона
4:0 - упевнена перемога господарів, а Динамо навряд чи заб'є бодай 1 гол.