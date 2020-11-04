Манчестер Юнайтед не планує звільняти Сульшера

Уле Гуннар Сульшер залишиться у МЮ

Керівництво Манчестер Юнайтед задоволене роботою головного тренера Уле Гуннар Сульшер та не хоче розлучатися з норвежцем.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

У клубі вірять, що з часом манкуніанці зможуть поліпшити своє становище в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

У грудні 2018 року 47-річний норвежець був призначений виконуючим обов'язки тренера МЮ, а вже в березні 2019 став повноцінним наставником команди, підписавши трирічний контракт.

Раніше, Арсенал обіграв Манчестер Юнайтед.