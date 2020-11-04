Манчестер Юнайтед не планує звільняти Сульшера

Джерело - sportarena.com.
Керівництво Манчестер Юнайтед задоволене роботою головного тренера Уле Гуннар Сульшер та не хоче розлучатися з норвежцем.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
У клубі вірять, що з часом манкуніанці зможуть поліпшити своє становище в турнірній таблиці чемпіонату Англії.
У грудні 2018 року 47-річний норвежець був призначений виконуючим обов'язки тренера МЮ, а вже в березні 2019 став повноцінним наставником команди, підписавши трирічний контракт.
Раніше, Арсенал обіграв Манчестер Юнайтед.