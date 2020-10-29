Остап Маркевич оцінив шанси Маріуполя у матчі проти Шахтаря

Маріуполь має показати у матчі проти Шахтаря свій найкращий футбол.

Про це розповів головний тренер азовців Остап Маркевич.

"Шахтар – чемпіон України й для нас це буде складна гра. В останніх матчах ми вкотре побачили, що Шахтар потужна команда, яка є не лише лідером українського футболу, а й однією з найкращих команд Європи.

Чи може бути бонусом для нашої команди втома "гірників" після матчу з Інтером? Є такий момент. Але я думаю, що у них є спеціалісти, які зможуть добре підготувати команду до чергового матчу. Це футбол – якщо ти хочеш бути лідером, то ти маєш бути готовим грати кожні три дні.

Наш девіз на кожну гру – битися! Кожного разу намагаємось показати найкращий футбол. Для нас не так важливо, хто саме буде грати у суперника – молодь чи досвідчені гравці. Важливо, як ми налаштуємось на цю зустріч", – розповів Маркевич.