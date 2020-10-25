Інгулець та Маріуполь не виявили сильнішого у 7 турі УПЛ

На початку матчу команди обмінялися забитими голами

Джерело - Чемпіон.

У матчі сьомого туру УПЛ Інгулець у Кропивницькому приймав Маріуполь.

Стартові хвилини матчу активно провели обидві команди, обмінявшись забитими голами. На гол Балана відповів Бондаренко.

У другому таймі матчу Маріуполь мав більше шансів вирвати перемогу, але їх не реалізував.

Чемпіонат України - УПЛ

7 тур, 25 жовтня

Інгулець - Маріуполь 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Балан, 1:1 - 8 Бондаренко

Інгулець: Богдан Шуст, Євген Запорожець, Олександр Козак (Ілля Коваленко 76), Младен Бартуловіч (Богдан Литвяк 80), Денис Янаков (Володимир Білоцерківець 80), Оскар Мкомола (Михайло Плохотнюк 71), Денис Балан, Максим Ковальов, Владислав Лупашко, Андрій Семенко, Микола Квасний

ФК Маріуполь: Євген Гальчук, Олексій Биков, Сергій Чоботенко, Максим Чех, В'ячеслав Танковський (Ельдар Кулієв 87), Дмитро Мішньов, Сергій Горбунов (Олег Очеретько 63), Артем Бондаренко, Петро Стасюк, Ігор Кирюханцев, Данило Сікан (Андрій Кулаков 66)

Попередження: Олександр Козак 12, Младен Бартуловіч 39, Владислав Лупашко 60 - Олексій Биков 35, Олег Очеретько 81.

Раніше, грузинський нападник Інгульця захворів на коронавірус.