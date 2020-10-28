Брюгге повісив цінник на колишнього нападника Зорі

Денніс високо цінується керівництвом бельгійського гранда

Всупереч кризі, викликаної пандемією коронавірусу, керівництво Брюгге не збирається знижувати запити щодо можливого продажу нападника Еммануеля Денніса.

Про це повідомляє SCORENigeria.

За нігерійського ексфутболіста Зорі бельгійці мають бажання вторгувати 20 мільйонів євро.

Минулого літа повідомлялося про інтерес до Денніса від ряду англійських клубів, але не один з них так і не представив Брюгге вигідну пропозицію.

У нинішньому сезоні 22-річний нападник провів 7 матчів у всіх турнірах, відзначившись забитим м'ячем у воротах Зеніту у Лізі чемпіонів.