Каштру: COVID-19 залишає сліди, про які світові лідери не говорять

Луїш Каштру прокоментував спалах коронавірусу у Шахтарі

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру вказав на проблеми, що виникли в його колективі через зараження на коронавірус.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Деякі наші футболісти вже одужують, але ви ж знаєте, що таке COVID-19, вірно? Це змусило нас не тренуватися близько 10 днів, а коли вони повернулися, то виявилися дещо ослаблені. Світові лідери не говорять, що відбувається, коли у них діагностується COVID. Це залишає сліди, про які вони не говорять: в легенях, у серці. І на відновлення організму потрібен час. Це надзвичайно небезпечно, і ми знаходимося в цьому процесі. Ті, хто грає, виснажені, бо матчі йдуть кожні три дні, а ті, хто заразився, не підходять, тому як тренувалися всього пару днів. Так що у нас з одного боку є дуже втомлені гравці, а з іншого - не підготовлені. Зараз у команди найважчі часи", - сказав Каштру.

Нагадаємо, Тайсон, Матвієнко та Степаненко повернулись у загальну групу Шахтаря.