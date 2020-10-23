Шахтар провів тренування

Джерело - Чемпіон.

Шахтар готується до матчу УПЛ проти Ворскли.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Відзначимо, що до тренувань у загальній групі вже повернулись Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Микола Матвієнко та Сергій Болбат.

Сергій Кривцов, Жуніор Мораес і Фернандо наразі працюють індивідуально. Також окрема програма в Ісмаїлі, Євгена Коноплянки, Віктора Коваленка й Владислава Вакули.

Нагадаємо, VAR не працюватиме на матчі Шахтар – Ворскла.