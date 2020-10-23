Джерело - Чемпіон.
Шахтар готується до матчу УПЛ проти Ворскли.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Відзначимо, що до тренувань у загальній групі вже повернулись Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Микола Матвієнко та Сергій Болбат.
Сергій Кривцов, Жуніор Мораес і Фернандо наразі працюють індивідуально. Також окрема програма в Ісмаїлі, Євгена Коноплянки, Віктора Коваленка й Владислава Вакули.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
😍 Смотрите, кто вернулся к тренировкам! ⚒🧡 ⠀ 😍 Дивіться, хто повернувся до тренувань! ⚒🧡 «Шахтар» готується до зустрічі з «Ворсклою» 👊🏻 ⠀ #ШахтерВорскла #ШахтарВорскла #ShakhtarVorskla #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #1936 #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #тренування #workout #тренировка
Нагадаємо, VAR не працюватиме на матчі Шахтар – Ворскла.