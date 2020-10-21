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Матч Динамо з Олександрією відбудеться без глядачів

Сьогодні 19:59 588 0
Черговий матч УПЛ відбудеться без глядачів
Матч Динамо з Олександрією відбудеться без глядачів
#Динамо, #УПЛ, #Олександрія

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Через епідеміологічну ситуацію у Києві матч 7 тура УПЛ Динамо – Олександрія відбудеться без глядачів.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

"Згідно рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 19 жовтня, Київ залишається у “помаранчевій зоні” за рівнем епідемічної небезпеки. У зв’язку з цим, у столиці продовжує діяти обмеження на проведення масових заходів, у тому числі футбольних матчів", - йдеться в повідомленні.

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