Матч Динамо з Олександрією відбудеться без глядачів

Через епідеміологічну ситуацію у Києві матч 7 тура УПЛ Динамо – Олександрія відбудеться без глядачів.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

"Згідно рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 19 жовтня, Київ залишається у “помаранчевій зоні” за рівнем епідемічної небезпеки. У зв’язку з цим, у столиці продовжує діяти обмеження на проведення масових заходів, у тому числі футбольних матчів", - йдеться в повідомленні.