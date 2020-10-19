К’єлліні: У Ювентуса попереду ще багато роботи

Після приходу нового головного тренера Андреа Пірло Ювентус змінив свою тактичну схему.

Про це розповів захисник туринського клубу Джорджо К’єлліні.

"Насправді нічого особливого не відбувається. Команда змінюється, змінюються і гравці. Але я не можу сказати, що ці зміни радикальні. Ми, як і завжди, намагаємося виконувати рекомендації та установки тренерського штабу аби показувати все, на що здатні, дотримуючись певної системи.

Скільки часу може знадобитися аби нова тактична модель гри запрацювала повною мірою? Не можу сказати конкретно, скільки для цього потрібно часу. Ми не так багато часу працювали разом протягом останніх тижнів. Я маю на увазі передусім нових гравців. Безумовно, попереду ще багато роботи. Основна задача на даний момент – якомога краще підготуватися до завтрашньої гри. Звісно, нам слід ще пристосуватися, притертися один до одного та нової моделі гри, аби демонструвати на полі все, на що здатні", - відзначив К’єлліні.