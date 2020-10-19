Ювентус взяв 19 футболістів на матч з Динамо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло взяв до Києва на матч 1 туру Ліги чемпіонів проти Динамо 19 футболістів.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

Воротарі: Щенсний, Буффон, Пінсоліо

Захисники: К'єлліні, Данило, Куадрадо, Бонуччі, Демірал, Фработта

Півзахисники: Артур, Ремзі, К'єза, Рабьо, Бентанкур, Федеріко Бернардескі, Портанова, Кулусевскі

Нападники: Мората, Дибала

Кріштіану Роналду пропускає матч через коронавірус.

Нагадаємо, матч Динамо – Ювентус може відбутися без глядачів.