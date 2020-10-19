Ювентус взяв 19 футболістів на матч з Динамо

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло взяв до Києва на матч 1 туру Ліги чемпіонів проти Динамо 19 футболістів.
Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.
Воротарі: Щенсний, Буффон, Пінсоліо
Захисники: К'єлліні, Данило, Куадрадо, Бонуччі, Демірал, Фработта
Півзахисники: Артур, Ремзі, К'єза, Рабьо, Бентанкур, Федеріко Бернардескі, Портанова, Кулусевскі
Нападники: Мората, Дибала
Кріштіану Роналду пропускає матч через коронавірус.
Ecco l'elenco dei convocati per #DynamoJuve! 💪⚪️⚫️#ForzaJuve #JuveUCL pic.twitter.com/kf6q1cQeGw— JuventusFC (@juventusfc) October 19, 2020
Нагадаємо, матч Динамо – Ювентус може відбутися без глядачів.