Орбу: Динамо швидко вирішить всі питання з Рухом

Динамо не буде мати проблем у виїзному матчі 6 туру УПЛ проти Руху.

Про це розповів колишній гравець збірної України Геннадій Орбу.

"Мені здається, у Динамо в грі з Рухом проблем виникнути не повинно, незважаючи на те, що у киян було багато гравців збірних. Так, було велике навантаження в збірній, але для футболістів завжди було краще грати, ніж тренуватися, тому проблем з кондиціями у гравців Динамо виникнути не повинно.

Упевнений, що динамівці у виїзному матчі постараються швидко вирішити всі питання з Рухом, а потім думатимуть про Ювентус і Лігу чемпіонів", — розповів Орбу.