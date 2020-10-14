Англія програла Данії, Франція перемогла Хорватію. Результати 4 туру Ліги націй

Хет-трик Захаві приніс вольову перемогу Ізраїлю

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі Ліги націй УЄФА відбулися 18 матчів.

Ліга націй УЄФА

4 тур, 14 жовтня

Ліга А.

Група 1

Італія - Нідерланди 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 16 Пеллегріні, 1:1 - 25 Ван де Бек

Польща - Боснія і Герцеговина 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 40 Левандовський, 2:0 - 45+1 Лінетті, 3:0 - 52 Левандовський

Група 2

Англія - Данія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 35 Еріксен (пен)

Ісландія - Бельгія 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 9 Лукаку, 1:1 - 17 Севарссон, 1:2 - 38 Лукаку (пен)

Група 3

Португалія - Швеція 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Сілва, 2:0 - 44 Діогу, 3:0 - 72 Діогу

Хорватія - Франція 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Грізманн, 1:1 - 65 Влашич, 1:2 - 79 Мбаппе

Ліга В

Група 1

Румунія - Австрія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 76 Шопф

Норвегія - Північна Ірландія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Даллас (авт)

Група 2

Шотландія - Чехія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 6 Фрейзер

Словаччина - Ізраїль 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Гамшик, 2:0 - 38 Мак, 2:1 - 68 Захаві, 2:2 - 76 Захаві, 2:3 - 89 Захаві

Група 3

Росія - Угорщина 0:0

Туреччина - Сербія 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Мілінкович-Савич, 0:2 - 49 Мітрович, 1:2 - 57 Чалханоглу, 2:2 - 76 Туфан

Група 4

Болгарія - Вельс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 85 Вільямс

Ліга С

Група 2

Північна Македонія - Грузія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 75 Кварацхелія, 1:1 - 90+3 Аліоскі (пен)

Естонія - Вірменія 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Оганесян, 1:1 - 14 Саппінен

Група 3

Молдова - Словенія 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 8 Ловрич, 0:2 - 37 Вучкич (пен), 0:3 - 42 Вучкич, 0:4 - 55 Вучкич (пен)

Греція - Косово 0:0

Група 4

Білорусь - Казахстан 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Яблонський, 2:0 90+3 Юзепчук

Раніше, Фінляндія здолала Ірландію, Литва зіграла внічию з Албанією у 4 турі Ліги націй.