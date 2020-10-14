Під керівництвом Мірчі Луческу усі без винятку футболісти Динамо почали прогресувати.

Про це заявив український фахівець Микола Павлов.

"Виходить, заснована на гравцях Динамо збірна України може вирішувати серйозні завдання? Ми повинні це пов'язувати з приходом в Динамо Мірчі Луческу. Під його керівництвом усі без винятку футболісти почали прогресувати: молодий захисник Забарний, Шапаренко, Миколенко, Циганков, капітан Сидорчук, зараз ще Буяльський видужає. Це все заслуга Луческу. А гравці Шахтаря почали тліти - навпаки здали. Всі про це говорять.

У Андрія Пятова тепер є гідний конкурент в особі Георгія Бущана? Це рішення буде приймати тренерський штаб. Потрібно бути в колективі і бачити, як хто тренується, які у них стосунки, в якому стані Пятов повернеться після хвороби. Андрія не можна скидати з рахунків. Він довів це своєю бездоганною грою.

Якщо говорити про гру Георгія, то він провів не тільки цей матч на хорошому рівні. Той факт, що він зараз визнаний найкращим воротарем країни, говорить про його кваліфікацію. Про наші проблеми в обороні теж, але без цього не можна - суперники були дуже сильні", - зазначив Павлов.