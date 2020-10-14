Головний тренер Динамо Мірча Луческу дуже допоміг Андрію Шевченку у підготовці основних гравців збірної України.

Про це розповів журналіст Ігор Лінник у Facebook.

"Бущана основним воротарем київського Динамо зробив Луческу ... і Забарного не побоявся підтягнути до основного складу саме Луческу... і Миколенко перевів на місце лівого центрального захисника з флангу все той же Луческу... і Шапаренко як лідеру півзахисту Динамо став безапеляційно довіряти, знову ж таки, Луческу… і Циганкова терпляче підводив після травм до сезону він же ...

Так що головний тренер київського Динамо дуже здорово допоміг Андрію Шевченку з честю вийти з ситуації, в яку його поставила УАФ, і в черговий раз стати героєм країни.

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Я думаю, що після матчів нашої збірної з Німеччиною та Іспанією і шанувальники київського Динамо будуть чекати старту Ліги чемпіонів зовсім з іншим настроєм.

До речі, а хто вивів киян до Ліги чемпіонів?... словом, браво і Мірча!", - розповів Лінник.