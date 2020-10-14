Севідов виділив найкращого гравця збірної України

Найкращим гравцем збірної України у трьох останніх матчах став голкіпер Георгій Бущан.

Про це розповів український тренер Олександр Севідов.

"У першому таймі іспанці легко створювали моменти, у другому – важче. Тоді вже наша молодь стала менше помилятися. Можна сказати словами Жадсона: "Де Фаті, де?". Але не варто хвалити молодь – один раз похвалиш, а потім шукаєш, де вони зникли. Іспанці розчарували. Давалася взнаки вальяжність у їхній грі.

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Це був найщасливіший вечір за місяць-півтора в українському футболі. Може Ярмоленко не найкращу гру за збірну провів, але вийшов з настроєм. Якщо брати сухі цифри, то з Іспанією ми мали один хороший момент – у Циганкова.

Кураж впіймав Бущан – він був найкращим у всіх трьох матчах. Мабуть лише Едік Соболь два дні буде міцно спати – повозив його Адама Траоре", – сказав Севідов.