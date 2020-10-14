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Шевченко: Гравці збірної України билися за кожен клаптик футбольного поля

Сьогодні 08:28 1010 0
Андрій Шевченко прокоментував перемогу над Іспанією
Шевченко: Гравці збірної України билися за кожен клаптик футбольного поля
#Шевченко, #Іспанія, #Україна

Джерело - uaf.ua.

Збірна України заслужила результат матчу з Іспанією самовіддачею на футбольному полі.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Хочу висловити вдячність своїй команді за самовіддачу й бажання виконувати установку, яку ми дали. Гравцям було дуже важко, оскільки той обсяг роботи, який ми попросили їх виконати, був катастрофічним. Без перебільшення можу сказати, що дуже радий. Радий за ставлення хлопців, адже грати проти такої команди в тих обставинах, що склалися, й у підсумку добитися результату — для нас це багато що значить.

Актуально: Україна - Іспанія 1:0. Огляд матчу

Іспанія — чудова команда з хорошими виконавцями і тренером. Грати проти такого суперника — саме задоволення.

Чи можна сказати, що сталося диво? Я вважаю, що це не диво, а саме виконана робота. Гравці, які вийшли на футбольне поле, виконали план. Для нас це заслужений результат за віддачу, за бажання боротися. Ми не просто боролися — ми билися за кожен клаптик футбольного поля. Для того, щоб досягати результату, із таким бажанням треба виходити на кожну гру. Хлопці про це знають", - розповів Шевченко.

Нагадаємо, збірна Україна сенсаційно переграла Іспанію у 4 турі Ліги націй.

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