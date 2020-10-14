 Україна - Іспанія 1:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Україна - Іспанія 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 00:28 971 0
Гол Циганкова приніс перемогу підопічним Шевченка
Україна - Іспанія 1:0. Огляд матчу
#Україна, #Іспанія

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі Ліги націй УЄФА збірна України у Києві перемогла Іспанію.

Ліга націй УЄФА
4 тур, 13 жовтня
Ліга А. 
Група 4

Україна - Іспанія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 76 Циганков

Україна: Георгій Бущан - Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Едуард Соболь - Сергій Сидорчук (Віктор Коваленко 60), Євген Макаренко, Микола Шапаренко - Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Олександр Зубков (Віктор Циганков 65)

Іспанія: Давід де Хеа - Хесус Навас, Пау Торрес, Серхіо Рамос, Серхіо Регілон - Мікель Меріно (Дані Себальос 46), Серіхо Каналес (Дані Ольмо 73), Родрі - Адама Траоре, Родріго (Мікель Оярсабаль 58), Ансу Фаті (Ферран Торрес 58)

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