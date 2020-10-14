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У четвертому турі Ліги націй УЄФА збірна України у Києві перемогла Іспанію.
Ліга націй УЄФА
4 тур, 13 жовтня
Ліга А.
Група 4
Україна - Іспанія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 76 Циганков
Україна: Георгій Бущан - Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Едуард Соболь - Сергій Сидорчук (Віктор Коваленко 60), Євген Макаренко, Микола Шапаренко - Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Олександр Зубков (Віктор Циганков 65)
Іспанія: Давід де Хеа - Хесус Навас, Пау Торрес, Серхіо Рамос, Серхіо Регілон - Мікель Меріно (Дані Себальос 46), Серіхо Каналес (Дані Ольмо 73), Родрі - Адама Траоре, Родріго (Мікель Оярсабаль 58), Ансу Фаті (Ферран Торрес 58)
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