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Боруссія Дортмунд заявила на Лігу чемпіонів 15-річного нападника

Сьогодні 08:58 1096 0
Боруссія Дортмунд заявила на Лігу чемпіонів 15-річного нападника
#Боруссія, #Цорк

Джерело - isport.ua.

Дортмундська Боруссія вирішила внести в заявку на Лігу Чемпіонів 15-річного Юссуфа Мукоко.

Про це розповів спортивний директор німецького клубу Міхаель Цорк.

"Так, це правда. Ми дійсно внесемо Мукоко в заявку на Лігу чемпіонів за списком В", - заявив Цорк.

Футболіст отримає право грати в Лізі чемпіонів після того, як йому виповниться 16 років. Станеться це 20 листопада. Він може стати наймолодшим дебютантом в історії ЛЧ, якщо 24 листопада зіграє з Брюгге.

Форвард забив 128 голів у 86 матчах за молодіжні команди "джмелів". Починаючи з серпня, Мукоко тренується з першою командою Боруссії.

Раніше, стала відома причина зриву трансферу Санчо у Манчестер Юнайтед.

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