Легендарний тренер запропонував відмінити Лігу націй

Ліга націй є даремним та надто заплутаним турніром, тому його потрібно скасувати.

Про це розповів екстренер Арсенала Арсен Венгер.

"Ми повинні відмовитися від зайвих турнірів, в яких немає ніякої логіки. Потрібно проводити чемпіонат Європи і чемпіонат світу не кожні чотири роки, а кожні два. Репутація турніру залежить не від того, наскільки він часто проводиться, а від якості футболу. Люди дивляться Лігу чемпіонів щороку і їм не набрид цей турнір.

Якщо ви вийдете на вулицю і запитайте людей, що таке Ліга Націй, ви не знайдете багато людей, які могли б вам це пояснити. А якщо ви запитаєте, за яким принципом команди можуть отримувати місце на чемпіонаті Європи чи чемпіонаті світу завдяки перемозі в Лізі Націй, то цього і зовсім ніхто не скаже.

Нам потрібно рухатися до більш чітких змагань, які всім зрозумілі. Потрібно відмовитися від громіздких кваліфікацій. Можна було б зробити це як в минулому турнірі Ліги чемпіонів в Лісабоні. Просто і зрозуміло для уболівальників, більше ніяких кваліфікацій, які люди не розуміють. Досить провести турнір на виліт, переможці якого потраплять на ЧЄ чи ЧС. Припустимо, кваліфікація відбудеться в жовтні, а вже влітку збірні гратимуть на Євро або чемпіонаті світу. І так щороку. Це було б зрозуміло будь-якій людині", - відзначив Венгер.