Франція втратила Рабйо на матч проти збірної України

Адріан Рабйо контактував з хворими на коронавірус

Півзахисник Ювентуса Адріан Рабйо не допоможе збірній Франції у поєдинку проти команди України.

Про це повідомляє L'Equipe.

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Наразі Рабйо не має результатів тесту, але головний тренер Франції Дідьє Дешам точно не буде використовувати гравця Ювентуса у товариському матчі проти України. Якщо 25-річний півзахисник також виявиться хворим, то його участь виключена і в інших жовтневих поєдинках.

Нагадаємо, став відомий склад збірної України на матч з Францією.