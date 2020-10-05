Став відомий склад збірної України на матч з Францією

Десять гравців з УПЛ і одинадцять легіонерів відправляться на контрольний матч

Джерело - УАФ.

Сьогодні об 11.00 чартерним рейсом Київ - Париж десять гравців збірної України вилетять до столиці Франції, де за два дні проведуть товариський поєдинок проти французів.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У Парижі до них приєднаються ще 11 легіонерів. Таким чином, до матчу з Францією буде готуватися 21 гравець.

Склад збірної України на матч у Франції:

Воротарі: Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Георгій Бущан (Динамо), Юрій Паньків (Олександрія).

Захисники: Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний (усі - Динамо), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Юхим Конопля (Десна).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (усі - Динамо), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва - Ференцварош, Угорщина).

Нападник: Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

Нагадаємо, гравці Шахтаря пішли на самоізоляцію і не зіграють з Францією.

Матч Франція - Україна розпочнеться на Стад де Франс у Сен-Дені 7 жовтня о 22.10 за київським часом.