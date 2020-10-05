В Олександрії після кубкового матчу з Інгульцем (4:1) захворіли чотири футболісти та два тренери.

Про це заявив головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

"Перед тим як перейти до аналізу поєдинку, важливо повідомити, що після кубкового матчу у нас в команді з'явився якийсь вірус. У понеділок, перед Кубком, ми здали тести, і результати у всіх були негативні. Але Дубра, Ковалець, Мишенко, Довгий, два тренери – всі з температурою, захворіли. Мишенко вийшов, але йому було важко після хвороби. Точно так само і Довгий. Лучкевич попросив заміну ще в першому таймі, тому що просто не міг дихати. По приїзду ми знову будемо здавати тести. Це зараз головна проблема в команді.

Сьогодні на лавці запасних у нас були тільки молоді футболісти. Я навіть не кажу про тих, хто був ще раніше травмований. Гордієнко, Бухал, Шастал, Безбородько. Маючи всі ці проблеми, ми їхали в Київ, звичайно, бажаючи досягти позитивного результату. Але в такому випадку – це була б нічия.

Бувають такі матчі, коли залітають безглузді м'ячі: перший після рикошету, другий – від свого ж гравця. Пенальті, якого не було. Арбітр вибачився після гри, сказав, що бачив епізод інакше. Це була його помилка. Ну нічого, буває.

У другому таймі Олімпік вийшов розслабленим. Вони хотіли легко забити нам ще, але при цьому нічого не змогли створити біля наших воріт. Тільки дальні удари. Якби ми забили другий м'яч раніше, то все могло скластися зовсім інакше", - сказав Шаран.