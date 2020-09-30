Олександрія розгромила Інгулець в 1/16 фіналу Кубка України

Гості провалили другий тайм матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/16 фіналу Кубка України зустрічалися Олександрія та Інгулець.

Після сухого першого тайму матчу Олександрія відкрила рахунок - на 57-ій хвилині відзначився Сітало. Через 5 хвилин Банада подвоїв рахунок у матчі. На 70-ій хвилині матчу Лучкевич ударом головою забив третій гол у ворота Інгульця. Через 5 хвилин Задерака довів рахунок до 4:0. Білик грубо помилився і м’яч після подачі Литвяка залетів у ворота господарів.

Кубок України

1/16 фіналу, 30 вересня

Олександрія - Інгулець (Петрове) 4:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Сітало, 2:0 - 62 Банада, 3:0 - 70 Лучкевич, 4:0 - 75 Задерака, 4:1 - 83 Литвяк

Раніше, Колос з труднощами переміг Прикарпаття у 1/16 фіналу Кубка України.