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Олімпік впевнено переміг Олександрію у 5 турі УПЛ

Сьогодні 15:54 1583 0
Гості провалили перший тайм матчу
Олімпік впевнено переміг Олександрію у 5 турі УПЛ
#Олімпік, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру української Прем’єр-Ліги Олімпік святкував впевнену перемогу над Олександрією.

Ще у першому таймі матчу Олімпік забив три голи і отримав перевагу в одного гравця. У складі гостей наприкінці тайму було вилучено Банаду.

У другому таймі матчу Олександрія у меншості забила два голи - відзначилися Сітало і Гречишкін.

Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 4 жовтня

Олімпік - Олександрія 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 8 Шахаб, 2:0 - 25 Бабогло (авт), 3:0 - 44 Зотько (пен), 3:1 - 61 Сітало, 3:2 - 90+3 Гречишкін (пен)

Олімпік: Артем Кичак, Захедітабар Шахаб (Темур Чогадзе 55), Тарас Завійський (Даніель Романовський 86), Іван Зотько (Дмитро Гришко 67), Максим Тейшейра (Ібрагім Каргбо 67), Руслан Бабенко, Олабіран Блессинг Муіва (Беніто), Євген Пасіч (Павло Ксьонз 55), Орест Лебеденко, Ігор Снурніцин, Сергій Політило

ФК Олександрія: Юрій Паньків, Владислав Бабогло, Тимур Стецьков, Олексій Довгий, Максим Третьяков (Вадим Янчак 86), Валерій Лучкевич (Максим Задерака 34), Артем Сітало, Павло Пашаєв, Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Денис Устименко (Богдан Мишенко 46)

Попередження: Сергій Політило 45, Максим Тейшейра 60, Ігор Снурніцин 73, Ібрагім Каргбо 88 - Владислав Бабогло 43

Вилучення: Євген Банада 45

Раніше, Металіст 1925 підписав колишнього гравця Зірки та Олександрії.

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