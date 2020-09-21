Нині київське Динамо не може високо пресингувати і грати в атакувальний футбол.

Про це заявив колишній захисник Шахтаря і збірної України В'ячеслав Шевчук.

"На цей час Динамо не може високо пресингувати і грати в атакувальний футбол. Це розуміє Мірча Луческу. Відповідно, така тактика. Динамо історично грає в контратакувальний футбол, за Лобановським. Так було і в цьому матчі: Київ терпів, чекав, не давав можливості АЗ будувати швидкі атаки і розкривати фланги. У другому таймі був відмінний контрпресинг, помилка з боку АЗ, вони скористалися моментом, у Києва з'явився простір, що і привело до перемоги", - зазначив Шевчук.