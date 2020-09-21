Шевчук вказав проблему Шахтаря у матчі із Зорею

У матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги з Шахтарем (2:2) Зоря сповідувала свій стиль гри.

Про це заявив колишній гравець гірників В'ячеслав Шевчук.

"У перших двох турах Зоря зіграла невластиво для себе. Я бачив по перших іграх, що команда втратила хімію. Я бачив по очах Скрипника, що він був незадоволений грою.

Що мені сподобалося в грі з Шахтарем? Зоря не відходить від свого стилю гри: вони завжди грають з ромбом, з високим пресингом. Тому Шахтарю в останні роки складно грати проти Зорі. Коли багато клубів застосовують проти Шахтаря високий пресинг - з'являються проблеми", - зазначив Шевчук.