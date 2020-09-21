Суркіс: Пропоную Луческу, щоб він переїхав з бази у квартиру

Мірча Луческу прищепив футболістам Динамо працьовитість на тренуваннях.

Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Яку рису Мірча Луческу вже прищепив цій команді? Перш за все, це працьовитість на тренуваннях. Тренування проходять в такому ж режимі, як і гра. Це найголовніше. А ще, у нього немає основного складу. Він дивиться, знайомиться, розмовляє з футболістами кожен день і живе на базі. Я пропоную, щоб він переїхав в квартиру, тому що неможливо весь час на базі перебувати. Але у нього ще йде знайомство з командою.

Чи правда, що Луческу запросив з командою на матч в Гент? Він мене запитав, і я сказав, що я полечу. Тільки команда полетить в понеділок, а я полечу у вівторок", - сказав Суркіс.