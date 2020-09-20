Луческу назвав пріоритетне завдання Динамо

Джерело - ФК Динамо.
У першому таймі матчу зі Львовом дещо розслаблено грали футболісти Динамо.
Про це заявив наставник киян Мірча Луческу.
"Гравці, які вийшли на перший тайм, не піднялися на належний рівень. Та й суперник діяв агресивно по всьому полю. У першому таймі дещо розслаблено грали і поступалися супернику.
Завдання Динамо номер один зараз - пройти Гент. Буде дуже складно", - сказав Луческу.
23-го вересня кияни на виїзді проведуть перший матч плей-оф за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів.
Раніше, Динамо переграло Львів у 3 турі УПЛ.