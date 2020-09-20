Луческу назвав пріоритетне завдання Динамо

У першому таймі матчу зі Львовом дещо розслаблено грали футболісти Динамо.

Про це заявив наставник киян Мірча Луческу.

"Гравці, які вийшли на перший тайм, не піднялися на належний рівень. Та й суперник діяв агресивно по всьому полю. У першому таймі дещо розслаблено грали і поступалися супернику.

Завдання Динамо номер один зараз - пройти Гент. Буде дуже складно", - сказав Луческу.